Ünlü manken Özlem Kaymaz'ın Miss Turkey 2018 Güzeli kızı Tara De Vries, özel hayatıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Genç güzelin aynı anda iki erkekle birlikte olduğu ileri sürüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre; bir süredir iş insanı Öncü Sönmez ile aşk yaşayan Vries, 28 Ağustos Cumartesi akşam Anadolu Yakası'ndaki bir mekanda sevgilisiyle baş başa yemek yedi. Sevgilisiyle romantik bir akşam geçiren Tara De Vries, 29 Ağustos Pazar akşamı da ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ile Sibel Can'ın Harbiye'deki konserine gitti.
Konser çıkışı basın mensupları tarafından görüntülenen ikili, gazete manşetlerine çıktı. Gazetelerde sevgilisini, başka bir adamla gören Öncü Sönmez anında ilişkisini bitirdi. Durumdan haberdar olan Kırmızıgül de Türkiye güzeli ile yolunu ayırdı.
Özel hayatıyla ilgili sorunlar yaşaya Tara De Vries, sosyal medya hesabı Instagram'dan dikkat çeken bir söz paylaştı. Hikaye kısmından paylaşım yapan Vries, "Yarını düşünme gün be gün hareket et" dedi.
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Son Dakika › Magazin › İki erkeği aynı anda idare etmek isteyen eski Türkiye Güzeli fena patladı! Tara De Vries, art arda terk edildi - Son Dakika Magazin