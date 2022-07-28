Japon yetkililer, bölgesel savunma gündemiyle Tayvan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Japon yetkililer, bölgesel savunma gündemiyle Tayvan'ı ziyaret etti

28.07.2022 12:12
Japon yetkililer, bölgesel savunma gündemiyle Tayvan'ı ziyaret etti

İki eski savunma bakanı dahil bir grup Japon milletvekili, bölgesel savunmayı tartışmak üzere Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a üst düzey ziyaret gerçekleştirdi.

İki eski savunma bakanı dahil bir grup Japon milletvekili, bölgesel savunmayı tartışmak üzere Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a üst düzey ziyaret gerçekleştirdi.

Milletvekili ve eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba liderliğindeki heyet, ziyaret kapsamında Tayvan'da hükümetin lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi.

Ishiba, ziyaretin amacının "Tayvan ile savunma konusunda anlaşmaya varmak, bölgedeki olası bir çatışmaya hazırlanmak ve aynı zamanda çatışma çıkmasını önlemek" olduğunu belirtti.

Ülkesinin, Hint-Pasifik'teki çatışmaları önlemek için ABD ile yakın temasta olduğunu kaydeden Ishiba, savunma müttefiklerinin hazırlık yapmak dışında seçeneğinin bulunmadığını kaydetti.

Tayvan'da hükümetin lideri Tsai Ing-wen, "Hint-Pasifik bölgesindeki barışı korumak için Japonya ve diğer demokratik ortaklarla iş birliğimizi derinleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor.

Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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Biden ile Şi'nin yarın telefon görüşmesi yapması bekleniyor Biden ile Şi'nin yarın telefon görüşmesi yapması bekleniyor ABD'nin Tayvan ziyareti ihtimali Çin'i çok sinirlendirdi: Askeri karşılık veririz ABD'nin Tayvan ziyareti ihtimali Çin'i çok sinirlendirdi: Askeri karşılık veririz
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Japon yetkililer, bölgesel savunma gündemiyle Tayvan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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