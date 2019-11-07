Son Dakika Haberleri: İki eski Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casuslukla suçlanıyor
BBC
Son Dakika Dünya İki eski Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casuslukla suçlanıyor

İki eski Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casuslukla suçlanıyor

6 saat önce

Sosyal medya platformu Twitter'ın iki eski çalışanı, aralarında Suudi hükümetine muhalif isimlerin de olduğu kişiler hakkında Suudi Arabistan'a para karşılığı bilgi sızdırmakla suçlanıyor.

İki eski Twitter çalışanı Suudi Arabistan adına casuslukla suçlanıyor, System.String[]

Sosyal medya platformu Twitter'ın iki eski çalışanı, aralarında Suudi hükümetine muhalif isimlerin de olduğu kişiler hakkında Suudi Arabistan'a para karşılığı bilgi sızdırmakla suçlanıyor.

Eski Twitter çalışanları Ahmad Abouammo ve Ali Alzabarah dava dosyasında yabancı bir ülke adına çalıştıklarını beyan etmeden casusluk faaliyeti yürütmekle suçlanıyorlar.

O zamanlar Suudi Kraliyet ailesi adına çalıştığı belirtilen Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Almutairi, söz konusu iki eski Twitter çalışanı ve Riyad arasında aracılık yapmakla itham ediliyor.

Çarşamba günü Seattle şehrinde mahkemeye çıkarılan Ahmad Abouammo'nun "kaçma şüphesi" nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cuma günü davanın görülmesine devam edilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, diğer iki kişinin Suudi Arabistan'da olduğunu açıkladı.

Abouammo, belge usulsüzlüğü ve Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan beyanda bulunmakla da suçlanıyor.

Abouammo'nun Twitter'daki işinden 2015'te ayrıldığı belirtiliyor.

Twitter'da mühendis olarak görev yapmış olan Alzabarah da, 2015 yılında Suudi yetkililer adına 6 bin kullanıcının kişisel verilerine erişmekle suçlanıyor.

Soruşturmayı yürütenler, yöneticilerinin durumu farketmesiyle önce idari izne çıkarıldığını, ardından eşi ve kızıyla Suudi Arabistan'a kaçtığını kaydediyor.

ABD'deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Twitter yaptığı açıklamada, "Twitter'ı dünyayla fikirlerini paylaşmak ya da iktidardakilerden hesap sormak için kullanan pek çok kişinin karşı karşıya olduğu inanılmaz risklerin farkındayız. Gizliliklerini ve hayati işlerini yapma becerilerini korumak için araçlarımız var" dedi.

Suudi Arabistan, Twitter, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:10 
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