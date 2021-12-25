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İki eşli adamla birlikteydi! Adam resmi nikahlı olan eşiyle barışınca kendini sokakta buldu - Son Dakika

İki eşli adamla birlikteydi! Adam resmi nikahlı olan eşiyle barışınca kendini sokakta buldu

25.12.2021 12:24

Sultangazi'de 50 yaşındaki kadın, resmi nikahlı eşiyle barışan sevgilisi tarafından sokağa atıldı. Erkek arkadaşı tarafından eşyaları ile kapının önüne konulan kadının misafirhaneye yerleştirildiği öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde cuma namazı kılmak için Hayırlıoğlu Camii'ne gelen cemaat, boş arazide eşyalarla bir kadını gördü. Kadının üşüdüğünü fark edince de durumu mahalle muhtarı İsmail Karcıoğlu'na ilettiler.

Bir gören bir daha baktı! Karısıyla barışan sevgilisi tarafından eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı

SEVGİLİSİ KARISIYLA BARIŞINCA SOKAĞA ATMIŞ

Boş araziye gelen Karcıoğlu, kadının erkek arkadaşı ve onun eşi tarafından sokağa atıldığını öğrendi. Karcıoğlu, İlçe Kaymakamı Uğur Kalkan'ı durumdan haberdar etti. Olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi.

Bir gören bir daha baktı! Karısıyla barışan sevgilisi tarafından eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı

ZABITA EKİPLERİ İKNA ETTİ

İsminin Filiz Özdemir olduğu öğrenilen kadın için seferber olundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait misafirhaneye yerleştirilmek istenen Özdemir, önce eşyalarını bırakıp gitmek istemedi. İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İsmail Karcıoğlu, Cebeci Mahallesi Muhtarı Muhammed Ayşan ve zabıta ekiplerinin ikna etmesi üzerine Özdemir, İBB'ye ait misafirhaneye götürüldü. Ev eşyaları ise Sultangazi Belediyesi'ne ait depoya konularak, muhafaza altına alındı.

Bir gören bir daha baktı! Karısıyla barışan sevgilisi tarafından eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı

"ERKEK ARKADAŞIMIN EŞLERİNİ TANIYORDUM, BAZEN YATIYA KALIYORDUM"

Yaşadıklarını anlatan Filiz Özdemir, "Erkek arkadaşımla 9 yıldır tanışıyoruz. 2 evliliği var. Ben daha önce kiradaydım. Ev sahibi evden çıkarınca, erkek arkadaşım kendilerinde kalabileceğimi söyledi. O sıralarda eşiyle kavga etmiş, eşi de evi terk etmişti. Ben de 3 ay önce erkek arkadaşımın evine yerleştim. Evin bir odasına eşyalarımı koydum. Üç ay önce evi terk eden karısıyla barıştılar ve eşi eve geri döndü. Bugün sabah da beni evden kovdular. Zor durumda olduğum için buraya geldim. Ben erkek arkadaşımın eşlerini de tanıyorum. Evine yerleşmeden önce yine evlerine gidip, geliyordum. Bazen yatıya kalıyordum. Diğer eşi ile de tartışmıştı. O eşi de çocuklarını alarak ayrı bir eve çıkmıştı" dedi.

Bir gören bir daha baktı! Karısıyla barışan sevgilisi tarafından eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
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İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, Zabıta, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki eşli adamla birlikteydi! Adam resmi nikahlı olan eşiyle barışınca kendini sokakta buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İki eşli adamla birlikteydi! Adam resmi nikahlı olan eşiyle barışınca kendini sokakta buldu - Son Dakika
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