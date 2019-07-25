Son Dakika Haberleri: İki esnaf arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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İki esnaf arasında silahlı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İki esnaf arasında silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]
Gaziantep'te iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyrantepe Pasajı içerisinde kuaförlük yapan esnaf ile aynı pasaj içerisine güzellik salonu açmak isteyen esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen iki kişi, birbirlerine tabancalarıyla ateş etti. Olayda her 2 esnaf da vurularak yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin silah seslerini duymasıyla çağrılan ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların tedavisi devam ederken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP
Seyrantepe Mahallesi, Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:35 Kaynak: İHA
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