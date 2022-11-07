İki esnaf arasındaki "Benimle aynı işi yapamazsın" kavgası karakolda da devam etti - Son Dakika
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İki esnaf arasındaki "Benimle aynı işi yapamazsın" kavgası karakolda da devam etti

07.11.2022 01:17

İki esnaf arasındaki "Benimle aynı işi yapamazsın" kavgası karakolda da devam etti Avcılar'da dükkanı bulunan iki esnaf arasında, birinin diğeriyle aynı işi yapmak istemesi nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

İki esnaf arasındaki "Benimle aynı işi yapamazsın" kavgası karakolda da devam etti

İSTANBUL - Avcılar'da dükkanı bulunan iki esnaf arasında, birinin diğeriyle aynı işi yapmak istemesi nedeniyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin kalabalık şekilde polis karakoluna gelmesiyle ortalık bir anda karıştı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde restoran işleten Cüneyt T., restoranını kapatıp yerine oto ekspertiz dükkanı açmaya karar verdi. Aynı mahallede oto ekspertiz dükkanı işleten Şaban Ç'nin "Benimle aynı işi yapamazsın" demesi üzerine aralarında tartışma yaşandı. İkili arasındaki tartışma karakolun önüne taşındı. Cüneyt T. karşı tarafın kendisene zarar verebileceğini ve tahdit edildiğini iddia etti. Şaban Ç'nin yakınları ise karakola kalabalık bir şekilde gelince polis karakolunda bulunan polisler ile aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Karakol önünde yaşanan gergin anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki esnaf arasındaki 'Benimle aynı işi yapamazsın' kavgası karakolda da devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki esnaf arasındaki "Benimle aynı işi yapamazsın" kavgası karakolda da devam etti - Son Dakika
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