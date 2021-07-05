İki esnaf grubunun tartışması ciddileşti! Demir direkle saldırı kamerada - Son Dakika

Cuma günü Eminönü'nde bulunan Rıza Paşa Han'da meydana gelen olayda, aynı bölgede iş yapan iki esnaf grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine küfür etmesiyle sözlü tartışma kavgaya döndü. Ortalığın savaş alanına döndüğü yumruklu kavga handaki cansız mankenler yerlere düştü.

DEMİR DİREKLE SALDIRDI

Kavga edenlerden birinin cansız mankenlerin konulduğu demir direkle saldırdığı görüldü. Kalabalık iki grubun handaki kavgası sokağa taştı. Yoğunluğun yaşandığı sokaktan geçenler kavga nedeniyle zor anlar yaşadı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Kavgada tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.