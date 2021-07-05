İki esnaf grubunun tartışması ciddileşti! Demir direkle saldırı kamerada - Son Dakika

İki esnaf grubunun tartışması ciddileşti! Demir direkle saldırı kamerada
05.07.2021 10:28
İstanbul Eminönü'ndeki bir handa, iki grup arasında sebebi bilinmeyen bir tartışma başladı. Tartışma tarafların birbirlerine küfür etmesiyle bir anda ciddi bir kavgaya dönüştü. Cansız mankenlerin yerlere düştüğü olayda, bir kişi demir direkle karşı tarafa saldırdı. Cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen kavgayı çevredekiler güçlükle ayırabildi.
Cuma günü Eminönü'nde bulunan Rıza Paşa Han'da meydana gelen olayda, aynı bölgede iş yapan iki esnaf grubu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine küfür etmesiyle sözlü tartışma kavgaya döndü. Ortalığın savaş alanına döndüğü yumruklu kavga handaki cansız mankenler yerlere düştü.
DEMİR DİREKLE SALDIRDI
Kavga edenlerden birinin cansız mankenlerin konulduğu demir direkle saldırdığı görüldü. Kalabalık iki grubun handaki kavgası sokağa taştı. Yoğunluğun yaşandığı sokaktan geçenler kavga nedeniyle zor anlar yaşadı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Kavgada tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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