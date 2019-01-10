Son Dakika Haberleri: İki Evi Soyan Hırsızlara 12 Yıl Hapis Cezası

İki Evi Soyan Hırsızlara 12 Yıl Hapis Cezası

1 saat önce

Abana ilçesinde iki ayrı evde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Hakkı Ç, hırsızlık suçundan toplamda 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İki Evi Soyan Hırsızlara 12 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
Abana ilçesinde iki ayrı evde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan Hakkı Ç, hırsızlık suçundan toplamda 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Abana ilçesinde meydana geldi. 9 Ekim 2018 tarihinde Abana'da Mehmet Çakar ve Deniz Aykın'ın evlerinden çeşitli eşyalar çaldığı iddiasıyla tutuklanan 35 yaşındaki Hakkı Ç. hakkında İnebolu Asliye Ceza Mahkemesinde "Binadan Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal ve Mala Zarar Verme" suçlarından dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Hakki Ç'yi toplamda 12 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluğunun da devamına hükmetti.

İhbar sonrası polis ekipleri, Bozkurt'ta ikamet eden Hakkı Ç'nin evinde ve evinin bodrumunda yaptığı aramada Abana'daki iki ayrı evden çalındığı iddia edilen elektrik süpürgesi, televizyon, motorlu testere, matkap motoru ve güneş paneli gibi eşyalar bulmuştu. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:24 Kaynak: İHA

Mehmet Çakar, Abana, 3. Sayfa
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