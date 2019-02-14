İki Evin Arasındaki Boşluğa Düşen Çocuk Yaralandı

Adana'da iki evin arasındaki boşluğa düşüp yaralanan çocuk, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Adana'da iki evin arasındaki boşluğa düşüp yaralanan çocuk, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde iki katlı evin damında oynayan Emre A. (9), dengesini kaybederek iki ev arasındaki boşluğa düştü.





Ayağı kırılan ve düştüğü yerde mahsur kalan çocuğa ulaşamayan ailesi, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi CAN-KUR ekipleri, çocuğa ulaşmak için birinci kattaki bir evin pencere demirlerini kesti.



Çalışmanın ardından sedyeye alınarak bulunduğu yerden çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

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