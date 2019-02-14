Son Dakika Haberleri: İki Evin Arasındaki Boşluğa Düşen Çocuk Yaralandı

İki Evin Arasındaki Boşluğa Düşen Çocuk Yaralandı

1 saat önce

Adana'da iki evin arasındaki boşluğa düşüp yaralanan çocuk, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

İki Evin Arasındaki Boşluğa Düşen Çocuk Yaralandı, System.String[]
Adana'da iki evin arasındaki boşluğa düşüp yaralanan çocuk, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde iki katlı evin damında oynayan Emre A. (9), dengesini kaybederek iki ev arasındaki boşluğa düştü.


Ayağı kırılan ve düştüğü yerde mahsur kalan çocuğa ulaşamayan ailesi, sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi CAN-KUR ekipleri, çocuğa ulaşmak için birinci kattaki bir evin pencere demirlerini kesti.

Çalışmanın ardından sedyeye alınarak bulunduğu yerden çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:36 Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, İtfaiye, Güncel
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