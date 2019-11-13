Son Dakika Haberleri: İki evinden ve arabasından 527 adet kaçak ürün çıktı
Son Dakika 3. Sayfa İki evinden ve arabasından 527 adet kaçak ürün çıktı - Son Dakika

İki evinden ve arabasından 527 adet kaçak ürün çıktı

7 saat önce

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak malzeme sattığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

İki evinden ve arabasından 527 adet kaçak ürün çıktı, System.String[]

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak malzeme sattığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik olarak yapmış olduğu çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı ve faturasız emtia kaçakçılığına konu olan malzemeleri sattığı tespit edilen S.A. isimli şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheliye ait iki ev ile iki aracında yapılan aramalarda 527 adet gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.


Ayrıca evinde iki adet kurusıkı ses tabancası ele geçirilen şüphelinin hakkında 5607 SKM suçundan ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılacak. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:55 Kaynak: İHA
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