İki evladını 5 yıl arayla aynı yoldaki kazada kaybetti "çevre yolu" istedi - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki evladını 5 yıl arayla aynı yolda gerçekleşen trafik kazasında kaybeden Ali İlhan, başka acıların yaşanmaması için çevre yolu talebinde bulundu.

Acılı baba İlhan, AA muhabirine, oğlu İslam'ın (16) 5 yıl önce Kızıltepe- Nusaybin güzergahındaki Uluslararası İpek Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Oğlu Davut'un (27) da önceki gün işten çıktıktan sonra aynı yolda karşıya geçmek isterken sürücünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen bir tırın çarpması sonucu ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirten İlhan, aynı acıyı 5 yıl sonra yine yaşadığını ifade etti.

İlçeye çevre yolu yapılmasını isteyen İlhan, "Takdir Allah'ın. İki evladımı trafik kazasında kaybettim. Allah bize sabır versin. Bu yolun şehir dışına çıkmasını istiyorum ki; başkasının ciğeri yanmasın. Bu yola ve bu trafik canavarlarına bir çözüm bulunmasını rica ediyorum." dedi.

Sinan İlhan da trafik kazalarında kardeşi İslam'ı ve ağabeyi Davut'u kaybettiğini belirterek, bu yolda başka kazaların da yaşandığını, başka canların da yitirildiğini aktardı.

Çevre yolu yapılmasını, sürücülerin denetlenmesini istediklerini anlatan İlhan, "Sadece ehliyetle şoför olunmaz. Yazık artık, millet acı çekmesin bundan sonra." diye konuştu.

"Evlenme hayalini kuruyordu"

Amca Yusuf İlhan da iki yeğenini aynı yolda kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

"Günde 2 bin aracın geçtiği çevre yolunun Kızıltepe dışına çıkması başka acıların önüne geçecektir. Artık anne ve babalar üzülmesin, ciğerleri yanmasın. Kardeşler artık ağlamasın." diyen İlhan, yetkililerden kazaların önlenmesi için çözüm bulmalarını istediklerini kaydetti.

Yeğeni Davut'un bekar olduğunu aktaran İlhan, "Evlenme hayali kuruyordu. Evlendirmeyi düşünüyorduk, nasip olmadı. İki yeğenimi 5 yıl arayla kaybettik. Bunu ancak yaşayan bilir. Kimsenin üzülmesini, bu acıyı yaşamasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.