Son Dakika Haberleri: İki Eylül Gönüllü Bahçeleri Açıldı

İki Eylül Gönüllü Bahçeleri Açıldı

3 saat önce

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İki Eylül Gönüllü Bahçeleri düzenlenen tören ile açıldı.

İki Eylül Gönüllü Bahçeleri Açıldı, System.String[]
Tepebaşı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan İki Eylül Gönüllü Bahçeleri düzenlenen tören ile açıldı.

Tepebaşı Belediyesi Gönüllü Bahçeleri ile vatandaşlar, doğayla ve toprakla iç içe zaman geçirmeye devam ederken gönüllü bahçelerin sayıları artmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi tarafından Aşağısöğütönü Mahallesi 1527. Sokak'ta hazırlanan İki Eylül Gönüllü Bahçeleri, düzenlenen tören ile açıldı. Törene Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç ve noter huzurunda yapılan çekiliş ile gönüllü bahçesinden yararlanmaya hak kazanan vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Güneşli ve güzel bir kış gününde birlikteyiz. İnsanlarımızın kent kalabalığından sıkılıp, toprakla uğraşabilmesi ve neticesinde bir şeyler yetiştirerek güvenle tadına bakması, tarif edilemez bir mutluluk oluyor. Öte yandan Türkiye tarım açısından kendisine yeten 7 ülkeden birisiydi. Bugün ise kuru fasulye, nohut, et gibi ürünleri ithal eden bir ülke haline geldik. Bu açıdan da bahçelerimizin önemli bir yanı var. Biz gönüllü bahçelerini ilk olarak emekli vatandaşlarımız için düzenlemiştik, sonrasında geliştirerek engelli bireylerimizin ailelerini, gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı da ekledik. Bu güzel bahçelerin oluşmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İlk bahçemizi 1999'da Batıkent'te hayata geçirdik ve fazlasıyla talep geliyor, 19 yıldır bin 500'den fazla vatandaşımız gönüllü bahçelerinden faydalandı. Batıkent Gönüllü Bahçeleri 9 bin 66 metrekare, Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan Selami Vardar Gönüllü Bahçeleri 6 bin 300 metrekare, Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri 29 bin 900 metrekare ve bugün açılışını yaptığımız 2 Eylül Gönüllü Bahçeleri ise 6 bin 585 metrekare büyüklüğünde bir alana sahip. Tüm gönüllü bahçelerimizin alanı ise toplam 51 bin 851 metrekare alana ulaşmış durumda. Bugün itibariyle 158'i engelli vatandaşlarımız olmak üzere toplamda 374 vatandaşımız aileleri ile gönüllü bahçelerinden faydalanıyor. Gönüllü bahçelerimizin sayısını artırarak daha fazla vatandaşımızın bu güzel hobi ile uğraşabilmesi için çalışmalarımız devam edecek. Hepinize teşekkür ediyorum, hayırlı olsun" diye konuştu.

Programda daha sonra kura ile belirlenen vatandaşlara tahsis belgeleri takdim edildi ve İki Eylül Gönüllü Bahçeleri'nin açılış kurdelesi kesildi. Tören, katılımcıların gönüllü bahçelerini gezmesi ile son bulurken, vatandaşlar da Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:42 Kaynak: İHA

Tepebaşı, Eylül, Yaşam
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