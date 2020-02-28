İki Eylül Ortaokulu jimnastikte 2'inci oldu - Son Dakika

Eskişehir İki Eylül Ortaokulu, okullar arasında düzenlenen jimnastik turnuvasında takım olarak il ikinciliğini elde etti.



Eskişehir'de okullar arasında düzenlenen jimnastik turnuvasına katılan İki Eylül Ortaokulu, gösterdiği başarı ile dikkat çekti. Okul farklı kategoride il birincisi ve üçüncüsü olmayı başardı. Takım olarak da il ikincisi olan öğrencileri Okul Müdürü Celal İrtekin kutladı. Şampiyon olan öğrencilere sonraki maçlarında başarılar dileyen İrtekin, öğretmenleri ise tebrik etti.



Okul Müdürü Celal İrtekin'in her zaman kendilerine destek verdiğini söyleyen öğretmenlerden Ali Kemal Nart, öğrencilerin kazandıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR