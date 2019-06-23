Son Dakika Haberleri: İki ezeli rakip birleşti
Son Dakika Güncel Haber

İki ezeli rakip birleşti

1 saat önce

Uzun yıllar birbirleri ile rakip olan, aynı ligde mücadele eden Nürnberg Türkspor ile Çağrıspor, Bavyera Futbol Federasyonunun izni ile, birleşerek, Nürnberg Türkspor/Çağrıspor adını aldı.

İki ezeli rakip birleşti, System.String[]
Uzun yıllar birbirleri ile rakip olan, aynı ligde mücadele eden Nürnberg Türkspor ile Çağrıspor, Bavyera Futbol Federasyonunun izni ile, birleşerek, Nürnberg Türkspor/Çağrıspor adını aldı.

Her iki takımın yöneticileri olan, Yunus Aksoy, Tahir Aksu, Muharrem Demir, Tahsin Dokumacı ve Seyhan Karaaslan birleşmedeki amaçlarının daha iyi bir takım, ve üst liglere çıkmak olduğunu söylediler. Takımın birkaç yıl içinde Bayern Liginde top koşturacağına inandıklarını ifade eden yöneticiler, bunun için maddi ve manevi desteği vereceklerini dillendirdiler.

Açılışı yaptılar

Yeni takımın Basın sözcüsü Fatih Köseoğlu, Türkspor/ Çağrıspor Nürnberg olarak açılışı büyük bir törenle yaptıklarını ifade ederek, Bezirksliga'daki A takımın haricinde, Kreisliga, A Klase ve B klase'de de top koşturacaklarını söyledi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:38 
aksu, futbol, bavyera, nürnberg, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı Oyunu kullanan Acun Ilıcalı: Gerilimin bitmesini istiyorum! Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur Cem Yılmaz "Hadi eyvallah" diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 14:47:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki ezeli rakip birleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]