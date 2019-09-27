Son Dakika Haberleri: İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş görevleri gerçekleştirildi
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İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş görevleri gerçekleştirildi

49 dakika önce

Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında, 2 F-16 ile Suriye hava sahasında dördüncü ve beşinci uçuş görevleri gerçekleştirildi.

İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş görevleri gerçekleştirildi, System.String[]

Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında, 2 F-16 ile Suriye hava sahasında dördüncü ve beşinci uçuş görevleri gerçekleştirildi.

Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:56 
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