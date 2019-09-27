İki F-16 ile Suriye hava sahasında uçuş görevleri gerçekleştirildi
49 dakika önce
Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında, 2 F-16 ile Suriye hava sahasında dördüncü ve beşinci uçuş görevleri gerçekleştirildi.
Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında, 2 F-16 ile Suriye hava sahasında dördüncü ve beşinci uçuş görevleri gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de anlattığı Güvenli Bölge planının ayrıntıları ortaya çıktı Türklerin Karadağ'daki konut yatırımı 3 yılda 22 kat arttı Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu Ölümsüzlük meyvesi hünnabın faydaları saymakla bitmiyor