İki Farklı Beşiktaş

Evkur Yeni Malatyaspor
karşısında 2-1 kazanarak ikinci yarıda çıktığı 5. maçında 4. galibiyetini alan siyah-beyazlılar, ilk yarıdaki istatistiklerini ikiye katladı. İlk yarıda 17 maçta 26 puan toplayan Beşiktaş
, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta, ilk yarıdaki puanın yarısını topladı. Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına müthiş bir giriş yapan Beşiktaş, 2019 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Akhisarpor, Antalyaspor
, Bursaspor
ve Evkur Yeni Malatyaspor'u mağlup eden, BB Erzurumspor
ile de berabere kalan Beşiktaş, ilk yarıdaki istatistiklerini de ikiye katladı. Sezonun 17. haftasında Kasımpaşa
'ya 4-1 mağlup olan ve ilk yarıyı 7. sırada tamamlayan siyah-beyazlılar, 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı. Rakip filelere 28 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 23 gol görüp ilk yarıyı +5 averaj ve 26 puanla bitirmişti. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıya ise bambaşka bir kimlikle giriş yaptı. Kadrosuna Nicolas Isimat-Mirin, Burak Yılmaz
, Muhayer Oktay ve Shinji Kagawa
'yı katan Beşiktaş, özellikle gol yollarında çok etkili bir görüntü ortaya koydu.
5 MAÇTA +10 AVERAJ YAKALADI
İlk yarıdaki kötü görüntünün ardından ikinci yarıya hızlı giren ve toparlanan Beşiktaş, özellikle oyun sistemini değiştirdikten sonra gol yollarındaki etkili görüntüsüyle de öne çıktı. Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maçta 13 puan toplarken, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 4 gol yedi. Akhisarspor deplasmanında 3-1 kazanmasına karşın, rakibin yaptığı kural hatası nedeniyle 3-0 kazanan Beşiktaş, bir sonraki haftada sahasında BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. 20. haftada Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar, sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrılırken, iç saha maçında ise Bursaspor'u 2-0'la geçmeyi başardı. Şenol Güneş
'in ekibi son olarak Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup ederek, ikinci yarıda çıktığı 5 maçta 14 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü ve hanesine 13 puan yazdırdı. Ligin ilk yarısını 7. sırada +5 averaj ve 26 puanla bitiren Beşiktaş, ikinci yarıda oynadığı 5 maç sonunda averajını +15, puanını ise 39 yapmayı başardı. Beşiktaş, 5 maç sonunda 4 sıra birden yükselerek 3. sıraya çıktı.
(Bozhan Memiş/İHA)