(iki farklı görüntü) tuzla'daki patlama kamerada
1 saat önce
TUZLA'da fabrikada yangın sırasında patlama yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:54 Kaynak: DHA
TUZLA'da fabrikada yangın sırasında patlama yaşandı. Bir tankın patlaması sonucu iki itfaiye eri yaralanırken çevredekiler büyük panik yaşadı. O anlar DHA
kamerası ile çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntü Döküm:
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-İki farklı açıdan patlama anı
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