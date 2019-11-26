İki farklı kazada 7 kişi yaralandı

Bursa'da meydana gelen iki farklı kazada 7 kişi yarlandı.



Alınan bilgilere göre, ilk kaza Bursa'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu mahallesinden meydana geldi. Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler K.F., E.G. ile O.Ç. ve O.Ü. yaralandı. 4 yaralıda kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İkinci kaza ise Bursa Ankara yolu Çitli kavşağında meydana geldi. Seyir halinde olan tır kavşak üzerinde yapılan çalışmalar sebebiyle yavaşlayınca, arkasından gelen M.Ö. idaresindeki otomobil duramadı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve yanında bulunan K.G. ve S.Y. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



İki kazada da yaralanan 7 kişinin tedavisine devam edilirken, polis ekipleri gerekli tahkikatı başlattı. - BURSA