Son Dakika Haberleri: İki Farklı Objeyi Muazzam Birleştirerek Ortaya Güzel Eserler Çıkaran Sanatçının Kusursuz Çalışmaları

İki Farklı Objeyi Muazzam Birleştirerek Ortaya Güzel Eserler Çıkaran Sanatçının Kusursuz Çalışmaları

1 saat önce

ABD'li sanat yönetmeni Stephen fotoğrafçılığa farklı bir şekilde yaklaşarak iki fotoğrafı inanılmaz muazzamlıkta birleştiriyor ve ortaya sürreal eserler çıkarıyor.

ABD'li sanat yönetmeni Stephen fotoğrafçılığa farklı bir şekilde yaklaşarak iki fotoğrafı inanılmaz muazzamlıkta birleştiriyor ve ortaya sürreal eserler çıkarıyor. İki farklı fotoğrafın rengini ve kontrastını mükemmel bir şekilde tutturmayı başaran yaratıcı sanatçı, görselleri farklı şekilde ölçeklendirerek o kadar kusursuz birleştiriyor ki aslında tek bir fotoğrafmış gibi duruyor.

Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:51 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Genel
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