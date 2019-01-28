İki Farklı Objeyi Muazzam Birleştirerek Ortaya Güzel Eserler Çıkaran Sanatçının Kusursuz Çalışmaları

ABD'li sanat yönetmeni Stephen fotoğrafçılığa farklı bir şekilde yaklaşarak iki fotoğrafı inanılmaz muazzamlıkta birleştiriyor ve ortaya sürreal eserler çıkarıyor.

ABD'li sanat yönetmeni Stephen fotoğrafçılığa farklı bir şekilde yaklaşarak iki fotoğrafı inanılmaz muazzamlıkta birleştiriyor ve ortaya sürreal eserler çıkarıyor. İki farklı fotoğrafın rengini ve kontrastını mükemmel bir şekilde tutturmayı başaran yaratıcı sanatçı, görselleri farklı şekilde ölçeklendirerek o kadar kusursuz birleştiriyor ki aslında tek bir fotoğrafmış gibi duruyor.



Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Kuzey Irak'ta Üssümüze Yapılan Hain Saldırının Arkasından NRT Kanalının Sahibi Çıktı

Reza Zarrab'ın Borçları Yüzünden Ebru Gündeş'e Haciz Geldi

Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor

22 Ülkeye Hamsi İhracatı 9,5 Milyon Dolar Kazandırdı