İki fotoğraf arasındaki 37 fark - Son Dakika
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İki fotoğraf arasındaki 37 fark

12.12.2021 20:13
İki fotoğraf arasındaki 37 fark

12 Aralık 2021BASIN BÜLTENİİki fotoğraf arasındaki 37 farkBursa'da 600 yıllık hanları çevreleyen 37 binanın yıkılmasıyla Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi tamamen gün yüzüne çıktı.

12 Aralık 2021

BASIN BÜLTENİ

İki fotoğraf arasındaki 37 fark

Bursa'da 600 yıllık hanları çevreleyen 37 binanın yıkılmasıyla Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi tamamen gün yüzüne çıktı.

BURSA - Büyükşehir Belediyesi'nin 'kentin geleceğine damga vuracak' Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında 37 binanın yıkımı tamamlandı. Böylelikle Cemal Nadir Caddesi ile tarihi hanlar arasındaki tüm engeller ortadan kalkmış oldu.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak projede yıkım çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da' desteklenen projesi, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Kızılay binasının yıkılmasıyla başlamıştı. Çalışmalar kapsamında ilk etapta normal kamulaştırmalarla 15 parseldeki binalarda yıkım yapılırken, kamulaştırma süreçlerinin uzaması üzerine nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bölge için 'acele kamulaştırma kararı' alınmıştı. Bu kararın ardından da hem kamulaştırma hem de yıkım çalışmaları hız kazanmıştı.

37 bina yıkıldı

Proje kapsamında 15'i normal, 33'ü ise acele kamulaştırma kararıyla toplam 48 parselde 37 binanın yıkımı tamamlandı. Çalışma kapsamında toplam 5336 metrekare alan açığa çıkarılırken; ekipler, bir taraftan yıkımı tamamlanan binaların temel söküm çalışmalarını diğer taraftan da bölgedeki hafriyatın taşınması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursa'nın geleceğine damga vuracak projede alınan mesafe, bölgeden çekilen hava görüntüleriyle gözler önüne seriliyor. Projenin ilk başladığı ağustos ayında çekilen fotoğraf ile yıkımlar sonrası çekilen fotoğraf, bölgedeki dönüşümü ortaya koyuyor. Bu arada proje alanında kalan alışveriş merkezine ait binanın yıkımıyla ilgili sürecin de Ocak ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kültür başkentine yakışacak

Bursa'nın Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nin kentin tarihi kimliğini daha da öne çıkaracağını söyledi. Yakılan binaların hafriyat kaldırma ve temel söküm çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, önümüzdeki yılsonuna kadar projeyi tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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Kaynak: Habermetre

Büyükşehir Belediyesi, Çarşıbaşı, Aralık, Bursa, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum İki fotoğraf arasındaki 37 fark - Son Dakika

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