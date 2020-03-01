İki fotoğraf sanatçısı Fotoğraf Kafe'de sunum yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki fotoğraf sanatçısı Fotoğraf Kafe'de sunum yaptı - Son Dakika

İki fotoğraf sanatçısı Fotoğraf Kafe'de sunum yaptı

6 saat önce

Manisa Fotoğraf Derneği tarafından faaliyete geçirilen Fotoğraf Kafe'de 'Ustalarla söyleşiler' etkinliği kapsamında Fotoğraf Sanatçıları Gökhan Ünal ve Selim Bonfil tarafından sunum ve söyleşi gerçekleştirildi.

İki fotoğraf sanatçısı Fotoğraf Kafe'de sunum yaptı, System.String[]

Manisa Fotoğraf Derneği tarafından faaliyete geçirilen Fotoğraf Kafe'de 'Ustalarla söyleşiler' etkinliği kapsamında Fotoğraf Sanatçıları Gökhan Ünal ve Selim Bonfil tarafından sunum ve söyleşi gerçekleştirildi.


Manisa'da fotoğraf sanatına katkı sağlayan Manisa Fotoğraf Derneği tarafından yapılan etkinlikler devam ediyor. Bu ayki 'Ustalarla söyleşiler' etkinliğinde Fotoğraf Sanatçıları Gökhan Ünal ve Selim Bonfil Fotoğraf Kafe'de sunum yaptı. 'Duvardan daha fazlası' adlı sunum ile dünyanın 24 kentinden grafiti ve sokak resimlerinin fotoğraf sanatına yansımasını izleyen dernek üyeleri büyük keyif yaşadı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, "Fotoğraf Sanatçılarımızla söyleşilerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Her fotoğraf ustasından bir şeyler öğrenerek bu alanda kendimizi geliştiriyoruz. Duvar resimleri ve grafiti alanında dünyanın çeşitli yerlerini gezerek fotoğraflarını bizlerle paylaşan Gökhan Ünal ve Selim Bonfil Bey'e çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Sunum sonrasında Fotoğraf Sanatçıları Gökhan Ünal ve Selim Bonfil'e teşekkür belgesi takdim edildi. Söyleşinin ardından kokteyl verildi. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından söyleşi son buldu. - MANİSA

Gökhan Ünal, Manisa, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:42 Kaynak: İHA
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