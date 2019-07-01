İki geç kız boğulma tehlikesi geçirdi
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren iki genç kız son anda kurtarıldı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:06 Kaynak: İHA
'nun Ünye
ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren iki genç kız son anda kurtarıldı.
Olay, Fevziçakmak Mahallesi Kırkevler Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında serinlemek için denize botla açılan iki arkadaş S.O. (18) ile H.D. (16), bir süre sonra bottan indi. Denizin dalgalı olması sebebiyle dengesini kaybeden iki genç kız boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalarla boğuşan kızların imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç kızlar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. - ORDU
İcra yoluyla annesinden alınan küçük çocuğun gözyaşları yürek dağladı
Cinsel ilişkiye girdikleri kadını vahşice öldüren 4 kişi yakalandı
Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu
Etekli erkek hırsız kıskıvrak yakalandı