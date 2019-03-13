Son Dakika Haberleri: İki Genç Kadından Takside Tehlikeli Hareketler

İki Genç Kadından Takside Tehlikeli Hareketler

14 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen iki genç kadın, taksinin camından çıkarak tehlikeli bir şekilde dans etti.

İki Genç Kadından Takside Tehlikeli Hareketler, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen iki genç kadın, taksinin camından çıkarak tehlikeli bir şekilde dans etti.

Gece saatlerinde Kozağaç Mahallesi Çevik Bir Meydanı yakınlarında meydana gelen olayda, alkollü oldukları iddia edilen iki genç kız taksinin camına çıkarak tehlikeli bir şekilde dans etti. O anlar bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada paylaşılması ile vatandaşların tepkisini çekti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:29 Kaynak: İHA

Buca, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek Arkadaşı Tarafından Darp Edilen Kadın Petrol İstasyonuna Sığındı Demet Akbağ'ın Eşinin Hayatını Kaybettiği Trafik Kazasında Detaylar Ortaya Çıktı

Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika Kimdir?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 09:43:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki Genç Kadından Takside Tehlikeli Hareketler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]