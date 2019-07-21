İki genç kıza silahlı saldırı şüphelisi sevgililer yakalandı (2)
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TUTUKLANDILARİki genç kızı yaraladığı öne sürülen Yılmaz Çınar ve onu azmettirdiği iddia edilen kız arkadaşı Menekşe Avcı, çıkarıldığı mahtemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
İki genç kızı yaraladığı öne sürülen Yılmaz Çınar ve onu azmettirdiği iddia edilen kız arkadaşı Menekşe Avcı, çıkarıldığı mahtemece tutuklandı.
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