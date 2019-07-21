Son Dakika Haberleri: İki genç kıza silahlı saldırı şüphelisi sevgililer yakalandı (2)
Son Dakika Güncel Haber

İki genç kıza silahlı saldırı şüphelisi sevgililer yakalandı (2)

49 dakika önce

TUTUKLANDILARİki genç kızı yaraladığı öne sürülen Yılmaz Çınar ve onu azmettirdiği iddia edilen kız arkadaşı Menekşe Avcı, çıkarıldığı mahtemece tutuklandı.

İki genç kıza silahlı saldırı şüphelisi sevgililer yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
İki genç kızı yaraladığı öne sürülen Yılmaz Çınar ve onu azmettirdiği iddia edilen kız arkadaşı Menekşe Avcı, çıkarıldığı mahtemece tutuklandı.


Yılmaz Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Hava Kurumunda yeni yönetim ile eski yönetim arasından rüşvet krizi! Trump, 4 Demokrat kadın vekili yine hedef aldı Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi Herkes domates sanmıştı, zehirli patates olduğu anlaşıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 22:19:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki genç kıza silahlı saldırı şüphelisi sevgililer yakalandı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]