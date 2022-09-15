İKİ GENÇ MİNİBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SANİYE FARKLA KURTULDU - Son Dakika
Üye Girişi

İKİ GENÇ MİNİBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SANİYE FARKLA KURTULDU

15.09.2022 16:46

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minibüs marketin manav bölümüne girdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minibüs marketin manav bölümüne girdi. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç minibüsün altında kalmaktan saniye farkla kurtuldu. O anlar marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Manavgat Sorgun Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Manavgat Esnaf Odası'na ait Gökhan Kök'ün kullandığı 07 LGU 06 plakalı otomobille S.A.'nın kullandığı 07 AHL 723 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan minibüs, köşede bulunan marketin manav reyonuna girdi. O sırada kaldırımda yürüyen biri kız iki genç minibüsün altında kalmaktan saniye farkla kurtuldu. Kimsenin yaralanmadığı kazada, manav reyonunda ve araçlarda hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ ÇIKTIĞI TEST SONUCUNA İTİRAZ ETTİ

Trafik görevlisi tarafından yapılan alkol testinde S.A. 0,29 promil alkollü çıktı. Alkol almadığını söyleyerek sonuca itiraz eden S.A., Ben sabahtan beri çalışıyorum. Burada 'kendine gelirsin' diyerek bana enerji içeceği verdiler. Ben alkol almadım dedi. Alkol testini yapan trafik polisi ise Alkol almamışsan hastaneye gidip kan testi yaptır. Ama diğer arkadaş sıfır alkollü çıkarken, sende 0,29 çıktı diye yanıt verdi. Araçların çekici yardımıyla götürülmesinin ardından kavşakta trafik yeniden normale döndü.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde minibüsün geldiğini gören gençlerden birinin kendini geriye atması ve tökezleyip yere düşmesi, ardından da ayağa kalkarak, yüzündeki korku ifadesiyle olay yerinden uzaklaşması görüldü.

YORUMLAR
500
İKİ GENÇ MİNİBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SANİYE FARKLA KURTULDU İKİ GENÇ MİNİBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SANİYE FARKLA KURTULDU İki genç, manava giren minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu İki genç, manava giren minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
Kaynak: DHA

Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İKİ GENÇ MİNİBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SANİYE FARKLA KURTULDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:52 Moldova enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:08:34. #1.13#
SON DAKİKA: İKİ GENÇ MİNİBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SANİYE FARKLA KURTULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement