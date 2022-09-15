İKİ GENÇ MİNİBÜSÜN ALTINDA KALMAKTAN SANİYE FARKLA KURTULDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minibüs marketin manav bölümüne girdi. O sırada kaldırımda yürüyen iki genç minibüsün altında kalmaktan saniye farkla kurtuldu. O anlar marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Manavgat Sorgun Bulvarı'ndaki kontrolsüz kavşakta saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Manavgat Esnaf Odası'na ait Gökhan Kök'ün kullandığı 07 LGU 06 plakalı otomobille S.A.'nın kullandığı 07 AHL 723 plakalı minibüs çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkarak savrulan minibüs, köşede bulunan marketin manav reyonuna girdi. O sırada kaldırımda yürüyen biri kız iki genç minibüsün altında kalmaktan saniye farkla kurtuldu. Kimsenin yaralanmadığı kazada, manav reyonunda ve araçlarda hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ ÇIKTIĞI TEST SONUCUNA İTİRAZ ETTİ

Trafik görevlisi tarafından yapılan alkol testinde S.A. 0,29 promil alkollü çıktı. Alkol almadığını söyleyerek sonuca itiraz eden S.A., Ben sabahtan beri çalışıyorum. Burada 'kendine gelirsin' diyerek bana enerji içeceği verdiler. Ben alkol almadım dedi. Alkol testini yapan trafik polisi ise Alkol almamışsan hastaneye gidip kan testi yaptır. Ama diğer arkadaş sıfır alkollü çıkarken, sende 0,29 çıktı diye yanıt verdi. Araçların çekici yardımıyla götürülmesinin ardından kavşakta trafik yeniden normale döndü.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde minibüsün geldiğini gören gençlerden birinin kendini geriye atması ve tökezleyip yere düşmesi, ardından da ayağa kalkarak, yüzündeki korku ifadesiyle olay yerinden uzaklaşması görüldü.