İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü - Son Dakika
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İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü

17.07.2022 10:09

Küçükçekmece'de gece geç saatlerde iki gencin arasında kavga çıktı. Oğlunun kavgaya karıştığını gören bir anne, saldırgan genci eline aldığı sopayla dövdü.

İstanbul'da dün gece iki genç arasında kavga çıktı. Kavga büyürken, şahıslardan birinin ailesi de kavgaya müdahil oldu. Kavgada kadın, elindeki sopayla gence saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri şahısları ayırarak tarafları yatıştırmaya çalıştı.

EKİPLER SALDIRGANI GÖZALTINA ALDI

Ancak şahıslardan biri zorluk çıkarmaya devam etti. Bunun üzerine polis ekipleri şahsı zorla yere yatırarak kelepçeleyip gözaltına alarak karakola götürdü. Kadının sopayla saldırdığı ve polisin şahsı gözaltına aldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü - Son Dakika
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