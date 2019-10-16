Son Dakika Haberleri: İki gencin kavgası kanlı bitti
Son Dakika 3. Sayfa İki gencin kavgası kanlı bitti

İki gencin kavgası kanlı bitti

49 dakika önce

Bilecik'te aralarında husumet bulunan iki gencin kavgası kanlı bitti.

İki gencin kavgası kanlı bitti, System.String[]

Bilecik'te aralarında husumet bulunan iki gencin kavgası kanlı bitti. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde bir kahvehanede karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Ferhat A. (17) ile Halil İbrahim Y. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu kahvehaneden çıkan iki genç, cadde üzerinde kavgaya tutuşunca Halil İbrahim Y. cebinden çıkardığı sustalı tabir edilen kesici aleti Ferhat A.'nın karnına sapladı. Yaralı genç olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının dalağında yırtık olduğu tespit edilirken, hemen ameliyata alındı.


Olayın ardından kaçan Halil İbrahim Y. ise asayiş ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu suç aleti ile yakalanarak, gözaltına alındı. - BİLECİK

Teyfikbey Caddesi, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bariyerlere çarpan tır alev alev yanarak küle döndü
Güngören'de kahvehane önünde silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Foseptik çukuruna düşen ineği kurtarmak isteyen 3 kişi, metan gazından zehirlenerek öldü Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:15:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki gencin kavgası kanlı bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]