İki Gezegen Keşfeden Türk Bilim İnsanı, Emre Ergül'e Konuştu - Son Dakika
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İki Gezegen Keşfeden Türk Bilim İnsanı, Emre Ergül'e Konuştu

12.06.2022 00:12
İki Gezegen Keşfeden Türk Bilim İnsanı, Emre Ergül'e Konuştu

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer, Emre Ergül'le Kozmoğrafya programının konuğu oldu.

Radyo Gar'da yayınlanan programa katılan Esmer, uzayda buldukları gezegenlerle ilgili bilgi verdi.

"Türk astronomlar uzayda iki gezegen keşfetti" başlıklı haberi görmüşsünüzdür... İşte Kepler 451-c ve Kepler 451-d adı verilen iki gezegeni keşfeden Esmer, Ergül'e konuştu:

"Bugüne kadar 5 bin gezegen keşfedildi.  Çok büyük sayı."

SIRADIŞI BİR OLAY

"Ama çift yıldız etrafındaki gezegen sayısı 200 kadar. Bizim kullandığımız sistemle keşfedilenlerin sayısı 20 kadar."

"Ve bunların yarısının gezegen olmama ihtimalleri bile var."

"Bizimki bu grup arasında 20'de iki olduğu için önemli hem de bu yöntemle yapılan 3 gezegen barındırdığı düşünülen ilk keşif."

"3 gezegeni olan çift yıldız… Sıradışı bir yeri var."

YARIN: Esmer'in bulduğu gezegenlerde hayat var mı?

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Kaynak: Space Mag Türkiye

Ankara Üniversitesi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İki Gezegen Keşfeden Türk Bilim İnsanı, Emre Ergül'e Konuştu - Son Dakika

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