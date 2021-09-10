"İki Gözüm Ahmet" filmi Gaziantep'te - Son Dakika

"İki Gözüm Ahmet" filmi Gaziantep'te

GAZİANTEP - Yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata'nın yaptığı ve ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan "İki Gözüm Ahmet" filmi Gaziantep'te gösterime girdi.

Yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata'nın yaptığı, Ahmet Kaya'nın hayatından kesitleri konu alan "İki Gözüm Ahmet" filmi, Gaziantep'te de sinemaseverlerle buluştu. 16 ülke ve birçok sinema salonunda gösterime giren filmde Ahmet Kaya rolünde Özgür Türel yer alırken, senaristliğini Gani Rüzgar Şavata ve İlker Barış üstlendi. Biyografi ve dram dalında olan "İki Gözüm Ahmet" filmi Ahmet Kaya'nın hayatına dair birçok bilgi ve kesitleri izleyicilere aktarıyor. Filmin Gaziantep'te gösterime girmesinin ardından açıklamalarda bulunan Yönetmen Gani Rüzgar Şavata, filmin kesinlikle izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

"Bu filmle Ahmet Kaya'yı canlı tuttuk"

Filmin gösterime girmesinin ardından açıklamalarda bulunan Yönetme Gani Rüzgar Şavata, "İki Gözüm Ahmet" filmi ile merhum sanatçı Ahmet Kaya'yı hafızalarda canlı tuttuklarını söyleyerek, " Konu Ahmet Kaya olunca durmak, düşünmek lazım. Gerek nokta gerekse de ünlem koymak lazım. Dünü bugüne, bugünü yarına taşımak için eşsiz insan Ahmet Kaya'nın hayatından kesitlerle yola çıktık. 20 yıl boyunca bu filmi kimse yapamadı biz yaptık. Bazıları neden yaptığımızı sordu. Nedeni var mı? Siz yapsaydınız, bize nasip oldu. 3-5 yürekli insan cebimizdeki nevale parasını da filme yatırdık. Büyük bir bütçeyle bu filmi çektik. Sonra Ahmet Kaya'nın hayatını 2 saatlik bir filmle anlatamayacağımız için 2 film çektik. İnşallah, yine Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan ikinci filmimiz olan "Sürgün" filmini 2022'de gösterime katacağız. Tabi bu filmi isteyenlerde istemeyenlerde vardı. Bu düşüncelere saygı duyduk ama kamuya mal olmuş bir insanın filmi de yapılır, kitabı da basılır, belgeseli de çekilir. Çünkü bu tarz insanlar toplumun hayat damarındandır. Bizde bundan yararlandık ve filmimizi yaptık. Ben şuanda kendi ülkemin Gazi şehrinde onurluyum, gururluyum. Filmi izlemeye herkesi bekliyorum. Bu film mutlaka seyredilmeli, seyrettirilmelidir. Avrupa'dan film hakkında çok güzel geri dönüşler aldık. Bu filme can veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz yüzlerce, binlerce arkadaşımızla bu filme emek verdik, can verdik. Bu filmle Ahmet Kaya'yı canlı tuttuk, yaşattık" diye konuştu.