"İki Gözüm Ahmet" filmi tekrar gösterimde - Son Dakika

Ancak film pandemi kararları nedeniyle sinema salonlarının kapatılmasından dolayı gösterimde çok kısa bir süre vizyonda kalabilmişti. Gösterime girdiği ilk günlerde büyük ilgi gören film, aylar sonra kaldığı yerden "gösterimlere devam" dedi ve bugün (27 Ağustos Cuma) tekrar vizyona girdi. "İki Gözüm Ahmet" filmi Türkiye'nin yanı sıra 2 Eylül'de de Avrupa'daki sinemalarda da gösterimde olacak.

X Yapım tarafından çekilen ve yirmi bir yıl önce "Magazin Gazetecileri Derneği – Altın Objektif Ödül Töreni" gecesinde Kürtçe şarkı söyleyip, klip çekmek istediğini söylediği için linç edilen özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya'nın hayatından kesitleri ilk kez beyaz perdeye aktaran "İki Gözüm Ahmet" filmi bugün (27 Ağustos Cuma) tekrar vizyona girdi. Yapımcılıklarını Ömer Demiral, Eşref Bukan ve Koray Arafat Şavata'nın, yönetmenliğini ise Hakan Gürtop ile Gani Rüzgar Şavata'nın birlikte üstlendiği "İki Gözüm Ahmet" filminin çekimleri bir buçuk yıl önce tamamlanmıştı. Teknik hazırlıkları ve çekimleri aylar süren ve büyük bir ekip tarafından altı milyon TL bütçe ile çekilen film, sinema severler ve özellikle de Ahmet Kaya hayranları tarafından merakla bekleniyordu.

Tekrar gösterime girdi…

"İki Gözüm Ahmet" filmi ilk kez Avrupa'da ve ardından da Türkiye'de sinemaseverlerle sinema salonlarında buluşmuş ve büyük ilgi görmüştü. Ancak film pandemi kararları nedeniyle sinema salonlarının kapatılmasından dolayı gösterimde çok kısa bir süre vizyonda kalabilmişti. Film bugün bir kez daha Türkiye'de açık olan 244 sinemada ve toplam 500 salonda gösterime girdi. İstanbul'un değişik mekânlarında çekilen filmin başrollerini Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin , Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Ekin Akkaş ve Gani Rüzgar Şavata paylaşıyorlar.

MGD (Magazin Gazetecileri Derneği) nin 1999 yılında İstanbul Maslak'daki beş yıldızlı bir otelde düzenlediği "Altın Objektif Ödül Töreni"nde ödülünü almak üzere sahneye çıktığında Kürtçe şarkı söylemek ve bu şarkıya klip çekmek istediğini söylemesi üzerine geceye katılan bir grup davetli tarafından bölücü ilan edilerek adeta linç edilen ve sonrasında Paris'e sürgün giden özgün müzik sanatçısı Ahmet Kaya'nın hayatından kesitlerin yer aldığı filmde sanatçının gençlik yılları, toplumsal mücadeleleri, halkları bütünleştirmesi ve linç gecesi konu ediliyor.

Avrupa'da da gösterimlere devam…

Geçtiğimiz yıl ilk kez Avrupa'da açık olan 126 sinema salonunda gösterime giren filmin, pandemi nedeniyle uygulanan kararlar doğrultusunda sinema salonlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle gösterimlerine ara verilmişti. Filmin çok daha fazla salonda 2 Eylül'de gösterime gireceği belirtilirken "İki Gözüm Ahmet" filmi Avrupa'da pandemi kısıtlamalarına rağmen ilk gösteriminde 40 bin kişi tarafından izlenmişti.