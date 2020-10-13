'İki Gözüm Ahmet' filminin yönetmeni Şavata: Yayınlanmasında hiçbir engel yok - Son Dakika

SANATÇI Ahmet Kaya 'nın hayatını ve 1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen ödül töreninde yaşanan olayları ele alan 'İki Gözüm Ahmet' filminin yönetmeni Gani Rüzgar Şavata, filmin yayınlanmasının yasak olduğu iddialarına karşı çıktı. Yönetmen Şavata, Avrupa 'da 106 salonda vizyona giren filmin 27 Kasım'da Türkiye 'de vizyona girmesinin planlandığını söyledi.

Gani Rüzgar Şavata yönetmenliğinde, şarkıcı Ahmet Kaya'nın hayatını ve 1999 yılında MGD tarafından düzenlenen ödül töreninde yaşanan olayları anlatan film 'İki Gözüm Ahmet' filmi çekildi. 7 Şubat tarihinde vizyona girmesi planlanan filme, sanatçının varisleri "ihtiyati tedbir" kararı aldırmıştı. Karara itiraz eden yapımcı şirketin davası sonuçlandı. Yüksek Mahkeme yapılan itirazı haklı bularak, tedbir kararını kaldırdı. Kararın ardından basın açıklamasında bulunan yönetmen Gani Rüzgar Şavata ve avukatı Celal Volkan Yolcu, filmin vizyona girmesinde hiçbir engel bulunmadığını belirterek 27 Kasım'da Türkiye'de vizyona girmesinin planlandığını söyledi.

FİLMİN GÖSTERİMİNDE HİÇBİR ENGEL YOK

Basın açıklamasında konuşan Avukat Yolcu, "Filmin Türkiye'de yasak olduğu söyleniyor. Kesinlikle yanlış bir bilgi. Film geçici bir süre İstanbul 23'üncü mahkemesinin verdiği tedbir kararıyla durdurulduğu doğrudur. Ancak bu tedbir kararı üzerine derhal başvuruda bulunduk. Karar kaldırılmıştır. Filmin gösterimi ile ilgili verilen son karar da budur. Bunun üzerine herhangi bir karar alınmamıştır. Filmi dilersek bugün vizyona sokabiliriz. Ancak sinema sektörünün gerçekleri ve pandemi süreci nedeniyle bekliyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik aile, ısrarla telif haklarına yönelik bir dava söz konusu olduğunu dile getirmesi. Kesinlikle telifle ilgili bir dava yoktur. Kişilik haklarına saldırı iddiasıyla açılmış bir dava var. Zaten filmde telif hakkı ihlali yok" dedi.

YÖNETMEN ŞAVATA: BU FİLMİ KESİNLİKLE PARA İÇİN YAPMADIK

Yönetmen Gani Rüzgar Şavata ise "Bu filmi kesinlikle para için yapmadık. Bu filme para için başlamadık. Bu filmin senaryosunu 2009 yılında el aldık. O gece yaşananları deşifre etmek için çektik. Rahmetli şu ana kadar 400-500 eser okumuşsa bunun 30-40 tanesi kendilerine aittir. Kendilerine ait eserleri de kullanmadık. Telif haklarına saygı gösterdik. Film Avrupa'da çok ilgi gördü. Ek sinema salonları ekledik. Bu duruma gerek rahmetlinin ailesi gerek Türk halkı sahip çıkmalı. 27 Kasım'da pandemi süreci geçerse Türkiye'de vizyona girecek. Filmin yayınlanmasında hiçbir engel yok" ifadeleri kullandı.

FİLMDEN ABİSİ MUSTAFA KAYA'NIN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKARILDI

Filmin içeriği hakkında bilgi veren yönetmen Şavata, "Film ilk olarak o geceden başlıyor. Zaman zaman da çocukluğuna gidiyoruz. Doğduğu yer Adıyaman, ailesi, kardeşleri bir serüveni var. 20 yaşında askere gitmeden önce 12 Eylül başlamış. 20 yaşında da sembolik bir aşk hikayesi var. Bir aşk hikayesi yaşamış. Bunu da zaten belgesellerinde kendisi anlatıyor. Aile buna da karşı çıkıyor ama belgesellerde yer alıyor. Bizzat Gülten abla 'bizim ailemizi kullanma, eserlerimizi kullanma' dedi. Biz de buna saygı duyarak geçmişteki aşkını hatırlattık. Film ilk olarak abisi Mustafa Kaya'nın rüyasıyla başlıyordu. Ancak Mustafa Kaya ile aile arasında bir ayrışma oldu. Bu kavgayı sonlandırmak için Mustafa Kaya'nın görüntülerini filmden çıkardık" diye konuştu.

- İstanbul