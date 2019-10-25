İki Gözüm Filmi

Merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını beyaz perdeye taşıyan filmin yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop üstlenirken, Kaya'yı Özgür Tüzer canlandırıyor.
Yönetmen: Gani Rüzgar Şavata, Hakan Gürtop
Senaryo: Gönül Aktürk
Oyuncular: Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Esin Akkaş
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: İki Gözüm
Yapımcı Firma: 7. Sanat
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 29.11.2019
İki Gözüm Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.