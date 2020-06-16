?İki gözünü de kaybedebilirsin? denilen hasta operasyonla kurtuldu - Son Dakika

?İki gözünü de kaybedebilirsin? denilen hasta operasyonla kurtuldu

İSTANBUL'da yaşayan, 8 yaşından beri miyop olan ve gözlük kullanan İpek Filiz 18 yaşına geldiğinde her iki gözde ani görme kaybı şikayetiyle doktorlar ona iki gözünü birden kaybedebileceğini söyledi.

?İki gözünü de kaybedebilirsin? denilen hasta operasyonla kurtuldu, System.String[]
İSTANBUL'da yaşayan, 8 yaşından beri miyop olan ve gözlük kullanan İpek Filiz 18 yaşına geldiğinde her iki gözde ani görme kaybı şikayetiyle doktorlar ona iki gözünü birden kaybedebileceğini söyledi. Dünyası başına yıkılan Filiz, "Çok endişe ettim. O gün çok üzüldüm ve ağladım" diyor. Doğru yöntem kullanılarak yapılan ameliyat sayesinde retina yırtıklarına bağlı dekolmandan kurtulan Filiz, toparlandığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Retina dekolmanı adı verilen hastalığın 10 binde 1 kişide görülen bir hastalık olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinan Tatlıpınar ise gençlerde bu durumun daha nadir görüldüğünü ifade etti.

'NADİR GÖRÜLEN BİR VAKA?

Bu hastalığın genellikle tek gözde görülmesinden dolayı hastası İpek Filiz'in daha da nadir bir vaka olduğunu belirten Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Tatlıpınar, şu bilgileri verdi: "Hastamız bize 18 yaşındayken her iki gözde de ani görme azlığıyla başvurdu. Muayenede her iki gözde eşzamanlı retina ayrılması (retina dekolmanı) tespit ettik. Retina dekolmanı, gözün arkasında yer alan ağ tabakasının yırtıklar sonucu göz duvarından ayrılması durumudur. Duvar kağıdının duvardan ayrılması gibi düşünebilirsiniz. Retinayı da eski filmli fotoğraf makinelerinin filmi gibi düşünebilirsiniz. Bu hastamızın özelliği yaşının oldukça genç olması ve iki gözde aynı anda retina dekolmanı olmasıdır."

RETİNA DEKOLMANI KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Retina dekolmanlarının genellikle 50 yaşın üzerinde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Tatlıpınar hastalık ile ilgili olarak şu bilgileri verdi; "Retina dekolmanlarının çoğunu 50 yaşın üzerinde görüyoruz. Bu hastalarda öncesinde tipik olarak ani başlayan ışık çakmaları (flaş çakması) ve sinek uçuşmaları görülmesidir. Bunların nedeni gözünün arka iç kısmını dolduran göz içi jelinin yerinden ayrılmasıdır. Bu şikayetler hastayı hemen bir göz hekimine gitmesi için uyaran bulgulardır. Yani ani başlayan ışık çakması veya uçuşmaları olanlar hemen bir göz hekimine başvurmalıdır.

Gençlerde ise genellikle yüksek miyop ya da çarpma, darbe alma gibi travmalara bağlı retina dekolmanları görülür. Yine gençlerde daha nadir görülen bir alt tipi ise orta seviyedeki miyop hastalarda yavaş ilerleyen retina dekolmanlarıdır. Bunların özelliği hastalarda belirtiler başladığında, yani merkezi görme kaybı uluştuğunda, çoğu kez ilerlemiş olmasıdır ve öncesinde ışık çakması gibi şikayetler çoğu kez görülmez. Bizim hastamız da bu tipte bir dekolmandı."

"MİYOP HASTALAR YILDA 1 KEZ GÖZ DİBİ MUAYENESİ YAPTIRMALI"

Yılda bir göz muayenesinin uygun olduğu ve gerekli gözlerde göz bebeklerini büyütülmesiyle retinanın daha detaylı görülebileceği hatırda tutulmalıdır. Retina dekolmanının gözlerde ışık çakması, sinek uçarmış gibi bir hissiyat ile belirti verdiğini ifade eden Prof. Dr. Tatlıpınar özellikle miyoplarda yılda 1 kez gerçekleştirilen rutin muayenede göz dibi muayenesinin yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tatlıpınar, "Bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi miyop kişilerin yılda 1 kez yapılan rutin muayenelerinde gözbebeklerinin büyütülerek retinanın taranması gerekliliği. Bu şekilde erken dönemde retinadaki delik ve bunlara bağlı başlangıç dekolman saptanabilirse lazer ile ameliyata gerek kalmadan engellenebilir. Retina yırtıklarının hepsi dekolmana gitmiyor. Bazen vücut tarafından sınırlandırılabiliyor ama bunlara tam olarak güvenmemek ve lazerle bu alanları sağlamlaştırmak gerekiyor. Çünkü özellikle travma ya da ağır kaldırma gibi nedenlerle vücudun oluşturduğu bu sınır aşılabilir.

"DARBE YA DA AĞIR KALDIRMA İLE OLUŞABİLİR"

Retina dekolmanı ameliyatlarının çoğu kere genel anestezi ile gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Tatlıpınar, farklı tekniklerle retina yırtığının kapatıldığını ve bu şekilde göz duvarı ile retina arasındaki sıvının emilerek bu boşluğun ortadan kaldırıldığını söyledi. Prof. Dr. Tatlıpınar, sözlerine şöyle devam etti: "Ameliyat sonrası ilk birkaç gün hastalarda batma, yanma olabilir. Genellikle 1 haftadan sonra bu şikayetler azalır ve genelde 1 ay içinde de bulgular oturur. Ameliyat dıştan (skleral çökertme) veya göz içerisinden (vitrektomi) teknikleriyle yapılabilir. Bizim hastamızdaki gibi olgularda ilk tekniğin  tercih edilmesi uygun gözlerde başarılı sonuçlar vermektedir. Ayrıca göz yüzeyinden bir işlem olduğu için hastamızda olduğu gibi iki göz aynı günde ameliyat edilebilmiştir. Hastamızda ameliyat sonrası ilk gününde retina altındaki sıvı emilmiş ve eski yerine oturmuştu?

"YIKILDIM VE HİÇBİR ŞEY DÜZELMEYECEK DİYE DÜŞÜNDÜM"

8 yaşından beri gözlük takan ve 18 yaşında doktorların "Çift taraflı retina dekolmanına bağlı kör olabilirsin" demesi üzerine bir anda tüm hayatı kararan üniversite öğrencisi İpek Filiz, "Göz numaram hep yüksekti ama onun dışında bir şikayetim yoktu. Gözümün önünde bulanıklık ve sinek gibi uçuşmalar başlayınca bir göz doktoruna gittim. Gittiğimde detaylı bir göz dibi muayenesi gerektiğini söylediler. Orada yeterli cihaz imkanları yoktu. Gittiğim bir diğer doktor ise acil ameliyat gerektiğini ve kör olabileceğimi söylediler. Ben de çok endişelendim o gün. Üzüldüm ve çok ağladım. Sonrasında doktorum Sinan Tatlıpınar'ı buldum. O da bir muayene sonrası hemen ameliyat gerektiğini söyledi. Bu şekilde gözlerimi kurtardı. İlk duyduğumda yıkıldım ve hiçbir şeyin düzelmeyeceğini düşündüm ama toparlandı" dedi.


Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ?İki gözünü de kaybedebilirsin? denilen hasta operasyonla kurtuldu - Son Dakika

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