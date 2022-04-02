İki grubun kavgasında sokakta silah sesleri yankılandı - Son Dakika

Antalya'da kavga eden iki yabancı uyruklu grubun, ellerinde sopalar ile karşı tarafı kamyonet üzerinde kovalamaları ve silah sesleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nin ara sokaklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet olan iki yabancı uyruklu grup, akşam tekrar karşı karşıya geldi. Şahıslar bir süre sonra kavga etmeye başladı. Daha sonra bir grup ise bindikleri kamyonet ile ellerinde sopalar ile karşı tarafı kovalamaya başladı. Bu sırada arka arkasına duyulan silah sesleri, korku dolu anlar yaşattı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekiplerinin, şahısları kısa süre içerisinde yakalandıkları öğrenildi. - ANTALYA