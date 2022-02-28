İki grubun meydan kavgasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki grubun meydan kavgasında 1 kişi yaralandı

28.02.2022 11:37
İki grubun meydan kavgasında 1 kişi yaralandı

Bursa'da karşılıklı iki grubun meydan kavgasında bir kişi başına aldığı darbe neticesi yaralandı.

Bursa'da karşılıklı iki grubun meydan kavgasında bir kişi başına aldığı darbe neticesi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde meydana geldi. 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada karşılıklı iki grup birbirini darp etti. Başına aldığı darbe sonrası kanlar içerisinde kalan bir kişi olay yerine çağrılan ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

İki grubun meydan kavgasında 1 kişi yaralandı
İki grubun meydan kavgasında 1 kişi yaralandı
İki grubun meydan kavgasında 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Herkesin gözü önünde genç kızı böyle tekmeledi Herkesin gözü önünde genç kızı böyle tekmeledi Yakıt pompasını koparıp trafikte giden otomobili görenler gözlerine inanamadı Yakıt pompasını koparıp trafikte giden otomobili görenler gözlerine inanamadı

Osmangazi, Darbe, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki grubun meydan kavgasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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