İki grubun pompalı tüfekli kavgasında 2 kişi öldü - Son Dakika
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İki grubun pompalı tüfekli kavgasında 2 kişi öldü

23.05.2022 17:32
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında 2 kişi öldü

Gaziantep'te alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 242 No'lu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İki grup, kavga sırasında pompalı tüfekle birbirilerine ateş etti.

2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Kavga sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişiye müdahale etti. Yapılan değerlendirmede saçmaların isabet ettiği Cuma Arar ile Mehmet Polat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Hüseyin T. isimli şahıs ise ağır yaralandı.

Cenazeler adli tıp kurumu morguna kaldırıldı

Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden 2 şahsın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İki grubun pompalı tüfekli kavgasında 2 kişi öldü
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında 2 kişi öldü
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında 2 kişi öldü
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında 2 kişi öldü
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında 2 kişi öldü
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında 2 kişi öldü
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında 2 kişi öldü

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Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Gaziantep'te silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Gaziantep, Şahinbey, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki grubun pompalı tüfekli kavgasında 2 kişi öldü - Son Dakika


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