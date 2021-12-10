Üye Girişi
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı - Son Dakika

İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı

10.12.2021 09:04

İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın, kısa süre içinde alevlenerek pompalı tüfekli kavgaya dönüşmesinin ardından yoldan geçen bir kadın yaralandı.

İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın, kısa süre içinde alevlenerek pompalı tüfekli kavgaya dönüşmesinin ardından yoldan geçen bir kadın yaralandı. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınırken, polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Başaran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. İddiaya göre, olaya karışan şüphelilerden birisi tartışmanın ardından pompalı tüfeğini alarak, Başaran Caddesi üzerinde tartıştıkları şahısların yanına gitti. Grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından, kimliği öğrenilemeyen bir şüpheli pompalı tüfeği ateşledi. O sırada yoldan geçen bir kadın, pompalı tüfekten çıkan saçmanın ayağına isabet etmesi sebebiyle yaralandı, bir dükkanın da camları isabet eden saçmalar sebebiyle kırıldı. Çatışmanın ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi öğrenildi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri ise olaya karıştığı tespit edilen R.D.'yi kısa süre içinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Çok şükür saçma bize gelmedi"

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar dükkanına isabet eden esnaf Yılmaz Erden, "İki grup arasında bir tartışma olmuş. Aşağıdan bir grup koşarak geldi. Diğer taraftan ise bir vatandaş pompalı tüfekle ateş etti. Vatandaşa ateş ederken saçma dükkana geldi. Biz de kapının yakınında duruyorduk, çok şükür saçma bize gelmedi" dedi.

İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı 08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 07:53 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı 21:03 Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Son Dakika Haberleri
09:14 Meteoroloji uyarıyor! 25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, rüzgarın hızı 100 km'yi bulacak
08:56 Galatasaray'ın büyük başarısı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti
08:50 Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
08:42 Beyin ameliyatında hastanın kafasında boru unutuldu! Doktor yargılanıyor!
08:30 Stokçularla ilgili harekete geçiliyor! TBMM'de görüşülecek
08:28 "Alkışların en büyüğü sana sevgilim!" Bu sözler İlker Kaleli'den Sıla'ya!
08:11 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 10 Aralık Cuma altın fiyatları
07:59 10 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?
07:52 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor
06:25 Omicron ne kadar büyük bir tehdit?
Meteoroloji uyarıyor! 25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, rüzgarın hızı 100 km'yi bulacak Meteoroloji uyarıyor! 25 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı, rüzgarın hızı 100 km'yi bulacak         
09:15
"Alkışların en büyüğü sana sevgilim!" Bu sözler İlker Kaleli'den Sıla'ya! "Alkışların en büyüğü sana sevgilim!" Bu sözler İlker Kaleli'den Sıla'ya!         
08:29
Joe Biden, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya "sarsılmaz" desteğini yineledi Joe Biden, Zelenskiy ile görüşmesinde Ukrayna'ya "sarsılmaz" desteğini yineledi         
03:23
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 09:20:07. #1.11#
SON DAKİKA: İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement