İki grubun sopalı kavgası kamerada: Özel harekat polisi havaya ateş açarak tarafları ayırdı - Son Dakika
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İki grubun sopalı kavgası kamerada: Özel harekat polisi havaya ateş açarak tarafları ayırdı

01.06.2022 15:11

İki grubun sopalı kavgası kamerada: Özel harekat polisi havaya ateş açarak tarafları ayırdıHAKKARİ Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sopalı kavga çıktı.

İki grubun sopalı kavgası kamerada: Özel harekat polisi havaya ateş açarak tarafları ayırdı

HAKKARİ Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında sopalı kavga çıktı. Özel harekat polisinin havaya ateş açarak müdahale ettiği kavga anı ise cep telefonuyla kaydedildi.

Alınan bilgilere göre olay, Şemdinli Hükümet Konağı yakınında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında çıkan ve sopaların da kullanıldığı kavgaya polis müdahale etti. Özel harekat polisinin havaya ateş açarak ayırdığı kavga, cep telefonuyla anbean kaydedildi. Kavgayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

İki grubun sopalı kavgası kamerada: Özel harekat polisi havaya ateş açarak tarafları ayırdı
İki grubun sopalı kavgası kamerada: Özel harekat polisi havaya ateş açarak tarafları ayırdı
İki grubun sopalı kavgası kamerada: Özel harekat polisi havaya ateş açarak tarafları ayırdı
İki grubun sopalı kavgası kamerada: Özel harekat polisi havaya ateş açarak tarafları ayırdı
İki grubun sopalı kavgası kamerada: Özel harekat polisi havaya ateş açarak tarafları ayırdı
İki grubun sopalı kavgası kamerada: Özel harekat polisi havaya ateş açarak tarafları ayırdı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki grubun sopalı kavgası kamerada: Özel harekat polisi havaya ateş açarak tarafları ayırdı - Son Dakika


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