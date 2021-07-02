İki grubun yumruklu kavgası kamerada - Son Dakika

İki grubun yumruklu kavgası kamerada

İki grubun yumruklu kavgası kamerada Küçükçekmece'de, husumetli olan yabancı uyruklu iki grup arasında arasında kavga çıktı.

İki grubun yumruklu kavgası kamerada İSTANBUL - Küçükçekmece'de, husumetli olan yabancı uyruklu iki grup arasında arasında kavga çıktı. İki grubun birbirlerine tekme tekme vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet olan Suriye uyruklu iki grup caddede, karşı karşıya geldi. Gruplar arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle girdi. Kavga edenler, çevredeki esnafın müdahalesiyle dağılırken, şahısların yumruklu tekmeli kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

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