BIÇAKLI KAVGADA, 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR, 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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BIÇAKLI KAVGADA, 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR, 2 KİŞİ YARALANDI

10.07.2022 11:30

KONYA'nın Karapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, dün saat 21.00 sıralarında iki grup, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Afganistan uyruklu Hamidullah Laghmani (27), Farid Mirzafi (22) ile kimliği belirlenemeyen aynı ülke vatandaşı 1 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hamidullah Laghmani, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, bazı kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BIÇAKLI KAVGADA, 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR, 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIÇAKLI KAVGADA, 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR, 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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