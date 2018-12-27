İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan
Mahallesi 1123 Sokak içerisinde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı, tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan kavgada vücuduna bıçak darbeleri alarak yaralanan Sami Ç., zaman kaybedilmeden polis ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan Sami Ç.'yi bıçakladığı iddia edilen Ö.K. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:19 Kaynak: İHA
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