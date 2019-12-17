İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.


Olay Turgut Özal Mahallesi Kahta Otogarı civarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada B.A., (33) isimli kişi, vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan polis ekipleri olaya karışan şahıslar ile B.A'yı bıçaklayan şahsın yakalana bilmesi için çalışma başlatıldı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler! 7 yaşındaki kızın ailesi cinsel istismar şüphesiyle öğretmeninden şikayetçi oldu
Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı! Metrelerce öteye fırlayan kadın hayatını kaybetti İBB iştirakinden alacağı olduğunu söyleyen şahıs, belediye binasının en üst katında intihar girişimde bulundu

Son Dakika Haberleri
22:28 Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan: "İslam aleminin kültürel varlığını dünya sahnesine... - Son Dakika Haber
22:25 ABD Senatosu, Türkiye'ye yaptırım öngören Savunma Bütçe Tasarısını 8'e karşı 86 oyla kabul etti - Son Dakika Haber
22:25 İngiltere Avam Kamarası, seçimin ardından ilk kez toplandı - Son Dakika Haber
22:25 Fransız Peugeot Citroen Grubu, İtalyan Fiat Chrysler ile birleşmeyi onayladı - Son Dakika Haber
22:24 Emine Erdoğan, İsviçre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika Haber
21:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak, 15 Temmuz sonrası "Gazetelerim emrinizdedir" dedi - Son Dakika Haber
21:02 Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama: Tutuklanması yanlış - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 22:36:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]