Son Dakika Haberleri: İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralı ise Özel Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli ise polisin yaptığı çalışması sonucu yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:42 Kaynak: AA
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