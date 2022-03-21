İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

21.03.2022 18:01
İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada İ.E., ile S.Ş., vücutlarına aldıkları bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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