İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
1 saat önce
İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:09 Kaynak: İHA
İki grup arasında bıçaklı kavga
: 3 yaralı
HATAY - Hatay
'ın Antakya
ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Akevler Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Mahallesi'nde bir işletme önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi üzerine iki grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Taraflar daha sonra ceplerindeki bıçakları çıkararak kavgaya tutuştu. Bıçaklı kavgada Y.S. ve B.S. kodlu şahıslar yaralanırken, karşıt gruptan da ismine ulaşılamayan bir şahıs ise ağır yaralandı.
Olay sonrası yaralılardan ikisi motosikletlerle Eski Antakya Devlet Hastanesine götürülürken, ağır yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, polis olay yerinde geniş kapsamlı inceleme başlattı.
Yaşlı adam, sabah namazına gelmeyen imamı bastonla dövdü
Amcasının kızına cinsel istismarda bulunan sapık, hakim karşısına çıktı
Polisin şüphelenip aradığı otomobilde pompalı tüfek ve uyuşturucu çıktı
Yanan araçtan kaçamayan engelli hakkında korkunç iddia: Koltuğa ayağından bağlıydı