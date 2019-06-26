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İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

1 saat önce

İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Akevler Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Mahallesi'nde bir işletme önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi üzerine iki grup arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Taraflar daha sonra ceplerindeki bıçakları çıkararak kavgaya tutuştu. Bıçaklı kavgada Y.S. ve B.S. kodlu şahıslar yaralanırken, karşıt gruptan da ismine ulaşılamayan bir şahıs ise ağır yaralandı.
Olay sonrası yaralılardan ikisi motosikletlerle Eski Antakya Devlet Hastanesine götürülürken, ağır yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, polis olay yerinde geniş kapsamlı inceleme başlattı.
İki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:09 Kaynak: İHA
hatay, antakya, kavga, 3. Sayfa
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