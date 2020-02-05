İki grup arasında çatışma çıktı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İki grup arasında çatışma çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

İki grup arasında çatışma çıktı: 2 yaralı

6 saat önce

Beykoz'da gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu.

İki grup arasında çatışma çıktı: 2 yaralı, System.String[]

Beykoz'da gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. İki kişinin silahla vurulduğu olayda polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Beykoz ilçesi, Çubuklu Mahallesi, Kireçocağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde üzerinde sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kavga çıktı. Cadde üzerinde iki kişiye kurşun yağdıran saldırganlar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra yaralıları, Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis, silahlı saldırganları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

(Hanifi Bayar/İHA)

Beykoz, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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