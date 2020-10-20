İki grup arasında çatışma çıktı, olayı merak ederek balkonuna çıkan vatandaş kafasından vuruldu - Son Dakika

İki grup arasında çatışma çıktı, olayı merak ederek balkonuna çıkan vatandaş kafasından vuruldu

20.10.2020 19:35

- İki grup arasında çatışma çıktı, olayı merak ederek balkonuna çıkan vatandaş kafasından vuruldu Evinin balkonunda kafasına saçma isabet eden vatandaş ağır yaralandı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan tartışmada ateşlenen saçma, evinin balkonunda bekleyen...

- İki grup arasında çatışma çıktı, olayı merak ederek balkonuna çıkan vatandaş kafasından vuruldu

Evinin balkonunda kafasına saçma isabet eden vatandaş ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki grup arasında sokak ortasında çıkan tartışmada ateşlenen saçma, evinin balkonunda bekleyen bir vatandaşın kafasına isabet etti. Ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, şahıslar kayıplara karıştı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta henüz bilinmeyen bir sebeple iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Evinde otururken silah seslerini duyan Taner Çakmak isimli vatandaş ise olayı merak ederek evinin balkonuna çıktı. Bu sırada bir kamyonetten pompalı tüfekle ateşlenen saçma Taner Çakmak'ın kafasına isabet etti. Çakmak evinin balkonunda kanlar içinde kalırken, sokak ortasında silahlarıyla çatışan şahıslar kayıplara karıştı.

Yaralanan vatandaşın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çakmak, Körfez Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen Çakmak daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Şahısların kaçtığı kamyonet terk edilmiş halde bulundu

Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından emniyet şeritleri ile kapatılan sokakta yapılan çalışmalar neticesinde, şahısların olay yerinden kaçtığı kamyonetin plakası tespit edildi. Daha sonra saldırgan şahısların kaçtığı kamyonet, olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İki grup arasında çatışma çıktı, olayı merak ederek balkonuna çıkan vatandaş kafasından vuruldu
İki grup arasında çatışma çıktı, olayı merak ederek balkonuna çıkan vatandaş kafasından vuruldu
İki grup arasında çatışma çıktı, olayı merak ederek balkonuna çıkan vatandaş kafasından vuruldu
İki grup arasında çatışma çıktı, olayı merak ederek balkonuna çıkan vatandaş kafasından vuruldu

Vatandaş, Çatışma, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki grup arasında çatışma çıktı, olayı merak ederek balkonuna çıkan vatandaş kafasından vuruldu - Son Dakika

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