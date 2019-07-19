Son Dakika Haberleri: İki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti
Son Dakika Güncel Haber

İki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti

37 dakika önce

Esenyurt'ta bir market ve bir halıcı dükkanında çalışanlar arasında bıçaklı kavga çıktı.

Esenyurt'ta bir market ve bir halıcı dükkanında çalışanlar arasında bıçaklı kavga çıktı. 2 kişinin bacaklarından yaralandığı kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında bulunan bir market ve bir halıcı dükkanında çalışanlar arasında bıçaklı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 2 kişi bacaklarından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar sağlık ekiplerini yaralıların bacaklarına tampon yaparak bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek kavgayla ilgili inceleme başlattı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
(Murat Delice/İHA)
İki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti
Esenyurt, Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Önce öldürüp, sonra yakmışlardı! Dehşetin tutuklu tek sanığı şarkıcı Tarkan'ın kuzeni tahliye edildi İstanbul'da "Batı Nil Ateşli Virüsü" tehlikesi! Sivrisineklerden bulaşıyor İş yerinde cinsel istismara tutuklama İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 21:27:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]