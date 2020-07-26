İki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle son buldu - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan ve yaralananların olduğu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Tekeler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, taş ve sopalar kullanıldı.

İhbar üzerine olay mahalline çok sayıda polis ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulan kavgada yaralananların olduğu öğrenildi.

Yaralılar, kentteki özel bir hastane ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bu arada hastanelerin önüne gelen yaralı yakınları sinir krizi geçirdi.

Polisin hastanelerde güvenlik önlemi aldığı olaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.